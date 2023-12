Stand: 13.12.2023 08:47 Uhr Landesgartenschau Bad Nenndorf: Eröffnungstermin steht

Die nächste Landesgartenschau in Niedersachsen wird am 22. April 2026 in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) eröffnet. Der Eröffnungstag soll mit einem offiziellen Festakt und zahlreichen Aktionen gefeiert werden. "Das wird ein toller Tag für Bad Nenndorf und die gesamte Region - und es ist nur der Auftakt für sechs großartige Monate", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Landesgartenschau Bad Nenndorf GmbH, Mike Schmidt. Niedersachsens Landesregierung hatte im Januar 2022 die Ausrichtung der siebten Landesgartenschau an die Kurstadt im Schaumburger Land vergeben. Das Gartenfestival dauert 180 Tage.

