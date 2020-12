Stand: 06.12.2020 18:15 Uhr 70-Jähriger aus Gronau stürzt in Leine und ertrinkt

Im Landkreis Hildesheim ist ein 70-Jähriger im Fluss Leine ertrunken. Der Mann lebte in einem Altenheim in Gronau und hatte das Haus am Samstagabend mit seinem Rollator verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Mitarbeiter das Verschwinden bemerkten, informierten sie sofort die Beamten. Am Leineufer entdeckten die Einsatzkräfte den Rollator des Mannes und schließlich den Leichnam im Wasser. Die Feuerwehr barg den Toten. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in den Fluss stürzte.

