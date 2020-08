Stand: 31.08.2020 11:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

54-Jähriger fährt Ortseingangsschild um

Ein 54 Jahre alter Mann hat am Sonnabend das Ortseingangsschild vom Bad Pyrmonter Ortsteil Kleinenberg (Landkreis Hameln-Pyrmont) umgefahren und war geflüchtet. Wie die Polizei meldete, habe der Unfallfahrer bei dem Zusammenstoß gegen 18.50 Uhr sein vorderes Nummernschild verloren. Nach umfangreicher Recherche über die Einwohnermeldedatei versuchten Beamte, den Verdächtigen an seiner Anschrift anzutreffen - dieser öffnete nicht. Da der Unfallwagen vor der Tür stand, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hannover einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Als die Feuerwehr anrückte, um die Eingangstür aufzubrechen, öffnete der Gesuchte von innen. Der Mann machte unterschiedliche Angaben zum Unfallgeschehen. Schließlich gab er zu, am Nachmittag Alkohol konsumiert zu haben und daraufhin gefahren zu sein. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, um Angaben über einen angeblichen späteren Alkoholkonsum auszuschließen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

