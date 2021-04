Stand: 16.04.2021 20:26 Uhr 49-Jährige bei Brand im Landkreis Celle gestorben

Bei den Löscharbeiten bei einem Hausbrand in Wietze (Landkreis Celle) ist am Freitagabend die Hausbewohnerin tot aufgefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Celle sagte, fanden die Einsatzkräfte die tote 49-Jährige, nachdem sie den brennenden Bungalow betraten. Vermutlich starb die Frau an einer Rauchgasvergiftung. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2021 | 06:00 Uhr