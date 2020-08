Stand: 10.08.2020 10:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

34-Jähriger stirbt bei Autounfall auf der B6

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Garbsen und Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist am frühen Montagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

B6: Mann stirbt bei Autounfall 10.08.2020 14:00 Uhr







