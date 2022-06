Stand: 04.06.2022 13:30 Uhr 300.000 Euro Schaden nach Feuer in Bad Münder

In der Nacht zu Sonnabend ist in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 4 Uhr ging ein Notruf ein, dass es auf einem Balkon im ersten Stock des Hauses brenne. Eine Evakuierung begann, die 14 Hausbewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. "Sie blieben alle unverletzt", sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen am Sonnabendmittag. Das Feuer breitete sich auf Balkon im zweiten Stock sowie den Dachstuhl aus, doch ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort verhindert werden. Laut Polizei liegt der Schaden am Gebäude bei geschätzten 300.000 Euro. Die Ursache werde noch untersucht, Brandstiftung könne aber ausgeschlossen werden, sagte die Sprecherin weiter.

