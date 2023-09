Stand: 08.09.2023 09:18 Uhr 25 Schulen in Hannover sind Meister beim Energiesparen

Die Stadt Hannover hat 25 Schulen für ihr Engagement während der Energiekrise ausgezeichnet. Den ersten Platz belegt die IGS Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg. Sie erhält eine Prämie von 3.000 Euro. Gegenüber 2021 hat die Schule 29 Prozent Heizenergie und 4 Prozent Strom eingespart. Damit könnten 19 Wohnungen im Jahr versorgt werden, heißt es von der Stadt. Insgesamt hat die Stadt Hannover 25.500 Euro an Prämien an die Schulen ausgezahlt.

