Stand: 12.09.2024 09:30 Uhr 14-jähriger Ibrahim M. aus Hannover-Vahrenwald wird vermisst

Ibrahim M. aus Hannover-Vahrenwald wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 14-Jährige ist nach ihren Angaben etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur und schwarze, gelockte Haare. Außerdem trägt er wahrscheinlich eine Brille und ist mit einer blauen Jeans mit eingerissenem Knie, einem dunkelblauen Trikot und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Zuletzt wurde der Junge gegen 15.30 Uhr in der Wohnung eines Bekannten der Familie in der Hengstmannstraße (Linden-Süd) gesehen, so die Ermittler. Seitdem fehle von ihm jede Spur. Wer Hinweise zu Ibrahim M. geben kann, erreicht das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer (0511) 109 31 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover