Stand: 15.08.2022 16:55 Uhr 14-Jähriger stellt Taschendieb am Hauptbahnhof Hannover

Ein Jugendlicher hat in Hannover einen Taschendieb gestellt. Der 26-jährige Täter hatte am Hauptbahnhof versucht, dem 14-Jährigen das Smartphone aus der Tasche zu ziehen, wie die Polizei mitteilte. Das bemerkte der Jugendliche und verfolgte den Mann. Das Handy ließ der Dieb wieder fallen. Der Jugendliche rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den 26-Jährigen widerstandslos festnehmen. Der Mann soll sich jetzt in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht verantworten.

