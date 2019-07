Stand: 01.07.2019 06:00 Uhr

130 Jahre Bahlsen - aber keine große Feier

Der Erfolg der Kekse mit den 52 Zähnen hat schon kuriose Blüten getrieben. Höhepunkt war zweifellos der Plan, eine gigantische Trabantenstadt im ägyptischen Stil am Stadtrand von Hannover zu errichten. Etwa 17.000 Menschen sollten hier wohnen, leben und, natürlich, ihrer Tätigkeit für Bahlsen nachgehen. Die Idee stammt aus dem Jahr 1916 und wurde nie realisiert. Nur das kleine TET-Symbol auf den Packungen der Butterkekse erinnert heute noch an die Verehrung des Pharaonenreiches bei den Keksfabrikanten von der Leine. Heute feiert das Unternehmen sein 130-jähriges Bestehen.

Das TET-Zeichen 1903 löste das TET-Zeichen das Pferd als Markenzeichen der Firma Bahlsen ab. Die altägyptische Hieroglyphe ("dschet" gesprochen) bedeutet "ewig dauernd". Bis heute ist das Label in roter Schrift auf den Verpackungen des Keksherstellers zu finden und seit 2018 Teil des neuen "The Bahlsen Family"-Logos.

Keine Party in Hannover

Eine große Party wie vor fünf Jahren, zum 125. Firmenjubiläum gibt es in diesem Jahr nicht. Und irgendwie ist man bei Bahlsen derzeit auch nicht in Feierlaune: Erst im Mai hatte die Unternehmenserbin Verena Bahlsen mit einer Aussage für Empörung gesorgt. Die NS-Zwangsarbeiter bei Bahlsen, so die 26-Jährige in einem Interview, seien gut behandelt worden. Ein paar Tage später, nach unzähligen Medienberichten, folgte eine Entschuldigung. Und: eine Ankündigung, dass ein Göttinger Historiker die Firmengeschichte aufarbeiten soll.

Konkurrenten schwächen gegen Spenden?

Vor wenigen Tagen dann eine neue Entwicklung in der Geschichte: Die "Bild" berichtete, dass eine gemeinnützige Organisation Konkurrenten des Gebäckherstellers angeboten haben soll, Menschenrechtsverletzungen von Bahlsen immer und immer wieder anzuprangern. Gegen Spenden an diese Organisation sollte der Keksproduzent geschwächt und irgendwann aus dem Spiel genommen werden. Bahlsen prüfe nun juristische Schritte in der Angelegenheit, berichtet "Bild" weiter.

Ziel: Verdoppelung des Umsatzes

Alles wenig erbaulich. Doch es gibt auch ein paar gute Neuigkeiten. So soll der Umsatz des Unternehmens bis zum Jahr 2025 verdoppelt werden. Derzeit liegt diese Marke bei etwa 560 Millionen Euro im Jahr (2017). Auch einige Änderungen in der Produktpalette stehen auf dem Zettel. Neue Verpackungskonzepte sind geplant, dazu ein modernisiertes Design. "Die heutige Zeit ist ähnlich aufregend wie die Gründerzeit, mit vielen Veränderungen und neuen Möglichkeiten", sagte Firmenchef Werner M. Bahlsen.

Der Leibniz Keks Das Flaggschiff der Firma Bahlsen ist der Butterkeks oder auch Leibniz Keks. Im 19. Jahrhundert, schreibt das Unternehmen auf seiner Website, kamen die ersten industriell gefertigten süßen Plätzchen aus England. Von dort brachten sie ihre Namen mit: "Cakes". Hermann Bahlsen kam 1911 auf die Idee, den Namen einzudeutschen. Aus "Cakes" wurde "Keks". Wenige Jahre später griff der Duden die neue Form auf. Der oder das Keks hieß es zunächst - der Plural lautete "die Keks".

Der Keks und die Schlagzeilen

Aufregende Zeiten für Bahlsen: Da darf die Geschichte um den gestohlenen Keks natürlich nicht fehlen. Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass der 20-Kilo-Keks aus vergoldetem Messing vom Stammsitz an der Podbielskistraße in Hannover entwendet wurde. Auch damals gab es viele Schlagzeilen, allerdings waren die weitaus positiver. Weltweit berichteten Medien von der kuriosen Aktion - zwischendurch kamen sogar Gerüchte auf, Bahlsen hätte den Diebstahl als PR-Coup geplant. Das wäre dann vielleicht eine gute Idee für das 150. Jubiläum in 20 Jahren.

