110 Objekte öffnen ihre Türen zum Tag der Architektur Stand: 25.06.2022 19:14 Uhr Am Sonntag ist Tag der Architektur und 110 Objekte an 54 Orten in Niedersachsen und Bremen können besichtigt werden. Es gibt Führungen und sogar gemeinsame Radtouren.

Unter dem diesjährigen Motto "Architektur baut Zukunft" öffnet in Lingen zum Beispiel eine Kita ihre Türen, teilt die Architektenkammer mit. Die Kita ist im "Haus-in-Haus-Prinzip" in eine alte Kirche eingebaut worden. Ein aus regionalen Holzbeständen gebauter Kuhstall in Clausthal-Zellerfeld im Landkreis Goslar zeigt, wie Belichtung und Durchlüftung eine Stallhaltung schaffen können, die das Tierwohl fördert. Was hinter den geschwungenen Formen im Außenbereich des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums in Hannover steckt, erklären dort Landschaftsarchitekten.

Führungen und gemeinsame Radtouren

In Göttingen ist der Sartorius-Campus zu besichtigen. Auch Umbauten in Bürogebäuden werden gezeigt - so wie in Hannover: Ein Gebäudekomplex aus den 1950er-Jahren ist zu einem großzügigen "Open Space" umgebaut worden. Regelmäßige Führungen durch die Objekte finden zwischen 11 und 17 Uhr. In Braunschweig und Hannover werden zudem Radtouren angeboten, um die Projekte gemeinsam zu besichtigen.

