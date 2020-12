100 Corona-Fälle: Reihentests bei Amazon in Garbsen Stand: 17.12.2020 16:30 Uhr Im Amazon-Verteilzentrum in Garbsen (Region Hannover) haben nach einem Corona-Ausbruch Reihentests begonnen. Die Ergebnisse werden Anfang kommender Woche erwartet.

Grund für die Anordnung des Gesundheitsamts der Region ist ein großer Corona-Ausbruch mit mindestens 100 Infizierten in den vergangenen Tagen. Inzwischen haben Behörde und Unternehmen das Infektionsgeschehen der Logistikabteilung in dem Verteilzentrum zugeordnet. Demnach soll die Auslieferung nicht betroffen sein. Während des Weihnachtsgeschäfts arbeiten bis zu 900 Menschen in dem Verteilzentrum. Zu Wochenbeginn hatten sich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor Ort ein Bild vom Hygienekonzept und dessen Einhaltung gemacht.

Corona-Regeln: Amazon weist ver.di-Vorwürfe zurück

Ver.di warf dem Konzern nach dem Ausbruch in Garbsen und in Bayreuth (Bayern) mit bislang 61 Fällen mangelhafte Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen vor. Die Gewerkschaft hat zudem die Gesundheitsämter aufgefordert, im Weihnachtsgeschäft die Arbeitsumstände für das Personal des Online-Händlers zu verbessern. Das Unternehmen wies die Vorwürfe über mangelhaften Gesundheitsschutz zurück. Es galten zum Teil strengere Maßnahmen als vorgeschrieben, sagte eine Amazon-Sprecherin. Es seien mehr als 150 Maßnahmen umgesetzt worden, hieß es.

