Zeugnisferien und Schnee: Tausende genießen Winter im Harz Stand: 28.01.2023 19:43 Uhr Dieses Wochenende zieht es viele Menschen zum Wintersport in den Harz. Zeugnisferien und frischer Schnee bieten derzeit gute Bedingungen.

Der große Anreiseverkehr hatte bereits am Samstagmorgen eingesetzt, wie d am Morgen eingesetzt. Bis zum Vormittag standen demnach 700 Autos am Parkplatz am Hexenritt, gegen Mittag waren auch die Parkplätze bei Torfhaus belegt. Kurz-Urlauber aus Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt und den Niederlanden nutzten Straßenränder und Behelfsparkplätze. Laut Fabian Brockschmidt, Betreiber der Wurmbergseilbahn, waren allein dort 5.000 Ski- und Rodelfans auf der Piste. Er geht davon aus, dass noch bis Dienstag Hochbetrieb herrschen wird.

VIDEO: Kräftiger Wintereinbruch im Oberharz (17.01.2023) (1 Min)

Viele Unterkünfte ausgebucht

Die Tourismusbranche in der Region profitiert von der frostigen Wetterlage und den Zeugnisferien. Viele Unterkünfte sind bereits ausgebucht. Andreas Lehmberger vom Harzer Tourismusverband empfiehlt spontanen Übernachtungsgästen, sich vorher zu informieren, wo es noch freie Zimmer gibt und dabei nicht auf die zentralen Winterorte zu setzen. Auch kleinere Skigebiete wie das in Schulenberg bieten die Möglichkeit zum Wintersport. Dank niedriger Temperaturen und Schneefall sind auch Loipen, die in den letzten Jahren nicht gespurt werden konnten, für Langskiläuferinnen und -läufer präpariert.

Hier ist Rodeln möglich

Altenau: Rodelbahn "Skiwiese Auf der Rose"

Rodelbahn "Skiwiese Auf der Rose" Altenau/Schulenberg: Rodelhang an de Klimastation

Rodelhang an de Klimastation Altenau/Torfhaus: Rodellift "Brockenblick"

Rodellift "Brockenblick" Bad Harzburg: Naturrodelbahn am Bad Harzburger Golfplatz

Naturrodelbahn am Bad Harzburger Golfplatz Bad Harzburg: Naturrodelbahn am Butterberg

Naturrodelbahn am Butterberg Bad Harzburg: Naturrodelbahn am Bad Harzburger Langenberg

Naturrodelbahn am Bad Harzburger Langenberg Bad Lauterberg: Rodelbahn neben der Skipiste am Heibek

Rodelbahn neben der Skipiste am Heibek Bad Sachsa: Rodelbahn auf dem Ravensberg

Rodelbahn auf dem Ravensberg Braunlage: Rodelbahn am Hasselkopf

Rodelbahn am Hasselkopf Braunlage: Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese

Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese Braunlage/Hohegeiß: Rodelhang am Gretchenkopf

Rodelhang am Gretchenkopf Braunlage/Hohegeiß: Rodelbahn am Wurmberg

Rodelbahn am Wurmberg Braunlage/Hohegeiß: Rodelbahn mit Rodellift "Hasental"

Rodelbahn mit Rodellift "Hasental" Braunlage/Hohegeiß: Rodelbahn "Am Brande"

Rodelbahn "Am Brande" Braunlage/Wurmberg: Rodelbahn am Hexenritt

Rodelbahn am Hexenritt Clausthal-Zellerfeld Ortsteil Buntenbock: Rodelbahn am Ziegenberg

Rodelbahn am Ziegenberg Clausthal-Zellerfeld: Rodelbahn Spiegelthaler Straße

Rodelbahn Spiegelthaler Straße Goslar/Hahnenklee: Rodelbahn am Bocksberg

Rodelbahn am Bocksberg Ilsenburg: Rodelbahn an der Amtswiese

Rodelbahn an der Amtswiese Sankt Andreasberg: Rodelbahn im Teichtal

Rodelbahn im Teichtal Sankt Andreasberg/Sonnenberg: Sonnenberger Rodelschneise

Sonnenberger Rodelschneise Schierke: Rodelbahn vor der Tourist-Information

Rodelbahn vor der Tourist-Information Schierke: Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor

Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor Schierke: Großmutterrodelbahn

Großmutterrodelbahn Thale Ortsteil Friedrichsbrunn: Rodelbahn am Klobenberg

Rodelbahn am Klobenberg Thale Ortsteil Friedrichsbrunn: Rodelbahn am Hotel Brockenblick

Rodelbahn am Hotel Brockenblick Wildemann: Rodelbahn im Spiegeltal

Rodelbahn im Spiegeltal Wolfshagen im Harz: Naturrodelbahn am Schäder

Diese Skipisten sind geöffnet

Altenau/Torfhaus: Skigebiet "Am Rinderkopf"

Skigebiet "Am Rinderkopf" Braunlage: Skiwiese am Rathaus

Skiwiese am Rathaus Braunlage/Wurmberg: Skigebiet Wurmberg

Skigebiet Wurmberg Goslar-Hahnenklee: Skigebiet Hahnenklee

Skigebiet Hahnenklee Sankt Andreasberg: Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg

Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg Sankt Andreasberg: Skigebiet Sonnenberg

Neu gespurte Langlaufstrecken

Altenau: Verbindung Altenau-Stieglitzecke

Verbindung Altenau-Stieglitzecke Altenau: Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg

Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg Altenau/Torfhaus: Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (Loipennetz Torfhaus)

Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (Loipennetz Torfhaus) Altenau/Torfhaus: Rundkurs "Großes Torfhaus Moor" (Loipennetz Torfhaus)

Rundkurs "Großes Torfhaus Moor" (Loipennetz Torfhaus) Altenau/Torfhaus: Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück

Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück Altenau/Torfhaus: Loipe Oderbrück - Auerhahn - Torfhaus

Loipe Oderbrück - Auerhahn - Torfhaus Altenau/Torfhaus: Verbindung Stieglitzeck-Torfhaus

Verbindung Stieglitzeck-Torfhaus Bad Grund: Kreuzbergloipe 7,5 Kilometer

Kreuzbergloipe 7,5 Kilometer Bad Grund: Kreuzbergloipe 5,8 Kilometer

Kreuzbergloipe 5,8 Kilometer Bad Grund: Ibergloipe

Ibergloipe Braunlage: Achtermann-Loipe

Achtermann-Loipe Braunlage: Sonennloipe/Braunlage

Sonennloipe/Braunlage Braunlage: Beleuchtete Skatingloipe

Beleuchtete Skatingloipe Braunlage: Braunlager Loipe

Braunlager Loipe Braunlage: Rundkurs Rotes Bruch

Rundkurs Rotes Bruch Braunlage: Verbindung Oderbrück-Rundkurs Achtermann

Verbindung Oderbrück-Rundkurs Achtermann Braunlage/Hohegeiß: Bohlwegloipe

Bohlwegloipe Braunlage/Hohegeiß: Sonneneckloipe

Sonneneckloipe Clausthal-Zellerfeld: Sonnenloipe

Sonnenloipe Clausthal-Zellerfeld: Verbindungsloipe zur Ziegenbergloipe

Verbindungsloipe zur Ziegenbergloipe Clausthal-Zellerfeld Ortsteil Buntenbock: Ziegenbergloipe

Ziegenbergloipe Clausthal-Zellerfeld Ortsteil Buntenbock: Kurparkloipe "beleuchtet"

Kurparkloipe "beleuchtet" Clausthal-Zellerfeld Ortsteil Buntenbock: Kurparkloipe

Kurparkloipe Clausthal-Zellerfeld Ortsteil Buntenbock: Verbindungsloipe zur Kurparkloipe

Verbindungsloipe zur Kurparkloipe Goslar/Hahnenklee: Hahnenkleer Bergloipe

Hahnenkleer Bergloipe Goslar/Hahnenklee: Übungsloipe/Hahnenklee

Übungsloipe/Hahnenklee Goslar/Hahnenklee: Wiehnbachloipe Hahnenklee

Wiehnbachloipe Hahnenklee Oberharz am Brocken Ortsteil Elend: Wiesenloipe

Wiesenloipe Sankt Andreasberg: Loipe Jordanshöhe Dreibrode

Loipe Jordanshöhe Dreibrode Sankt Andreasberg: Rundkurs Oderberg

Rundkurs Oderberg Sankt Andreasberg: Verbindung Beerberg Loipe-Jordanshöhe

Verbindung Beerberg Loipe-Jordanshöhe Sankt Andreasberg/Oderbrück: Bodebruchloipe

Bodebruchloipe Sankt Andreasberg/Sonnenberg: Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe

Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe Sankt Andreasberg/Sonnenberg: Rundkurs Schneewittchen-Klippen

Rundkurs Schneewittchen-Klippen Sankt Andreasberg/Sonnenberg: Rundkurs Waage

Rundkurs Waage Sankt Andreasberg/Sonnenberg: Verbindung Sonnenberg-Ackerstraße

Verbindung Sonnenberg-Ackerstraße Schierke: Winterloipe (Große Schleife)

Winterloipe (Große Schleife) Schierke: Winterloipe (Kleine Schleife)

Winterloipe (Kleine Schleife) Schierke: Skatingloipe

Skatingloipe Schierke: Königsbergloipe

Königsbergloipe Seesen: Bromberg-Loipe

Bromberg-Loipe Seesen: Verbindung Hasenbergloipe-Brombergloipe

Verbindung Hasenbergloipe-Brombergloipe Wildemann: Hasenberloipe

Hasenberloipe Wildemann: Abkürzung Hasenbergloipe

Abkürzung Hasenbergloipe Wildemann: Skatingloipe über den Gallenberg

Skatingloipe über den Gallenberg Wildemann: Verbindungsloipe Ibergloipe - Hasenbergloipe

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wanderwegen finden Sie auf Wintersport.harzinfo.de/langlauf.html

Diese Strecken sind zum Wandern geräumt

Altenau: Wellner Weg - Kellwassertal

Wellner Weg - Kellwassertal Altenau: Wellner Weg - Schwarzenberg

Wellner Weg - Schwarzenberg Altenau: Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus

Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus Altenau: Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke

Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 2

Kurübungsweg 2 Altenau/Schulenberg: Okertalsperre (nur auf der Waldseite)

Okertalsperre (nur auf der Waldseite) Altenau/Schulenberg: Kurübungsweg 1 rund um den Ort

Kurübungsweg 1 rund um den Ort Altenau/Torfhaus: Goetheweg bis Eckersprung

Goetheweg bis Eckersprung Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus

Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus Altenau/Torfhaus: Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück

Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück Braunlage: Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall

Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall Braunlage: Rundweg um Braunlage

Rundweg um Braunlage Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental

Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg rund um den Ebersberg

Winterwanderweg rund um den Ebersberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg am Lampertsberg

Winterwanderweg am Lampertsberg Braunlage/Hohegeiß: Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge

Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn

Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn Goslar/Hahnenklee: Fuckelweg

Fuckelweg Goslar/Hahnenklee: Hahnenkleer Bergstraße

Hahnenkleer Bergstraße Goslar/Hahnenklee: Vom Kreuzeck zum Grabenweg

Vom Kreuzeck zum Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich

Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich Goslar/Hahnenklee: Märchenweg

Märchenweg Goslar/Hahnenklee: Oberförster Hermann Müller Weg

Oberförster Hermann Müller Weg Goslar/Hahnenklee: Ringweg

Ringweg Goslar/Hahnenklee: Schalker Grabenweg

Schalker Grabenweg Goslar/Hahnenklee: Auerhahnweg

Auerhahnweg Goslar/Hahnenklee: Jägerstieg

Jägerstieg Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge

Winterwanderweg Beneckenstein-Sorge Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: durchs Dambachtal zum Naturpark

durchs Dambachtal zum Naturpark Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick"

Winterwanderweg "Schmalspurbahnblick" Oberharz am Brocken Ortsteil Benneckenstein: Winterwanderweg "Waldschloßweg"

Winterwanderweg "Waldschloßweg" Oberharz am Brocken Ortsteil Elbingerode: Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen

Winterwanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen Oberharz am Brocken Ortsteil Elend: Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke

Familienfreundlicher Winterwanderweg durch das Elendstal nach Schierke Oberharz am Brocken Ortsteil Hasselfelde: Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein

Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein Sankt Andreasberg: Matthias-Schmidt-Berg

Matthias-Schmidt-Berg Sankt Andreasberg: Vom Rehberger Graben zum Oderteich

Vom Rehberger Graben zum Oderteich Sankt Andreasberg: St. Andreasberg - Oderhaus

St. Andreasberg - Oderhaus Wildemann: Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal

Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal Wildemann: Winterwanderweg durch das Spiegeltal

Winterwanderweg durch das Spiegeltal Wildemann: Winterwanderweg durch das Grumbachtal

Winterwanderweg durch das Grumbachtal Wildemann: Winterwanderweg über den Adlersberg

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wanderwegen finden Sie auf Wintersport.harzinfo.de/winterwandern.html

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus