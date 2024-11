Stand: 25.11.2024 10:14 Uhr Zeugen gesucht: Transporter soll Unfall verursacht haben

Nach einem Unfall mit einem Autokran auf der A39 am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd sucht die Polizei Zeugen: Wie sich der Vernehmung von Beteiligten ergeben habe, könnte der Fahrer eines weißen Transporters den Unfall am 14. November verursacht haben, so die Braunschweiger Polizei. Der Transporter soll vor dem Konvoi mit dem Autokran plötzlich abgebremst haben, um auf die A36 in Richtung Harz zu wechseln, wie die Polizei mitteilte. Der hinter ihm fahrende Lkw musste demnach eine Notbremsung machen, der dahinter fahrende Autokran fuhr auf den Lkw auf. Der Fahrer des Krans wurde eingeklemmt und schwer verletzt., hatte aber Glück: Durch Zufall war ein Rettungswagen in der Nähe und übernahm schnell die Erstversorgung, auch die Feuerwehr war gerade in der Nähe der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0531) 47 63 71 5 entgegen.

Weitere Informationen Schwerer Unfall auf A39: Kran rammt Sattelzug, Fahrer verletzt Zufällig war ein Rettungswagen in der Nähe. Auf der Autobahn bei Braunschweig kam es bis in der Nacht zu Freitag zu Behinderungen. (15.11.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig