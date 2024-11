Stand: 15.11.2024 06:46 Uhr Schwerer Unfall auf A39: Kran rammt Sattelzug, Fahrer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A39 ist am Donnerstagabend ein Kranführer schwer verletzt worden. Der Mann war am Autobahnkreuz Braunschweig Süd mit einem Kran auf einen Sattelzug aufgefahren, der die Gewichte für den Kran transportierte. Die Schäden am Kran waren so stark, dass eine aufwendige Bergung notwendig gewesen sei, teilte die Feuerwehr Braunschweig mit. Diese dauerte bis 3 Uhr am Freitagmorgen, was zu starken Beeinträchtigungen auf der Autobahn führte. Der Kranfahrer konnte durch zwei Zufälle schnell gerettet werden: Ein Rettungswagen, der einen Patienten transportierte, fuhr auf die Unfallstelle zu. Die Sanitäter konnten den Mann versorgen. Außerdem befand sich die Feuerwehr des Braunschweiger Stadtteils Rüningen gerade auf der Rückfahrt von einem Einsatz und war deshalb schnell vor Ort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

