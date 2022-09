Stand: 15.09.2022 15:42 Uhr Zeuge stellt Ladendieb - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Ein Zeuge hat in Goslar einen Ladendieb festgehalten, ist mit diesem gestürzt und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Nach Angaben der Polizei stahl ein 41-jähriger Mann aus Seesen mehrere Kleidungsstücke in einer Boutique in der Breiten Straße. Als ein 48-Jähriger den Dieb festhielt, fielen beide Männer zu Boden. Der Ladendieb habe danach über Schmerzen geklagt. Gegen den Zeugen werde nun "von Amts wegen" wegen einfacher Körperverletzung ermittelt, hieß es. Den Seesener erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.09.2022 | 06:30 Uhr