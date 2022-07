Stand: 16.07.2022 08:45 Uhr Wolfenbüttel: Dach von Mehrfamilienhaus geht in Flammen auf

Bei einem Brand in Wolfenbüttel ist am Freitagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses komplett zerstört worden. Laut Polizei konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Teile des Hauses sind vermutlich einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unklar. Für die Einsatzkräfte war es bereits der vierte Dachstuhlbrand in der Gegend innerhalb von zwei Wochen. Die Polizei will nun ermitteln, ob die Brände möglicherweise zusammenhängen und mit Absicht gelegt wurden.

