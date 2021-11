Stand: 22.11.2021 08:03 Uhr Winkeltalbrücke bei Bad Lauterberg wird saniert

Auf der B243 im Südharz beginnen am Montag die Arbeiten an der Winkeltalbrücke, die saniert werden muss. Laut zuständiger Landesbehörde soll die Brücke trotz der Arbeiten in den kommenden Monaten befahrbar bleiben. Allerdings werden im kommenden Jahr die Fahrstreifen vorübergehend begrenzt. Die Winkeltalbrücke bei Bad Lauterberg hat Risse, obwohl sie noch keine zehn Jahre alt ist. Die Sanierung soll bis Juni dauern und etwa 850.000 Euro kosten.

