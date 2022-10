Stand: 25.10.2022 13:30 Uhr Wildkatzen-Gehege im Harz feiert fünfjähriges Bestehen

Seit nunmehr fünf Jahren können Harzbesucher Wildkatzen bei Bad Harzburg (Landkreis Goslar) beobachten. Der Geburtstag des Wildkatzen-Erlebniszentrums wird an diesem Wochenende unter anderem mit einer neuen, interaktiven Ausstellung gefeiert, wie der NABU in Niedersachsen mitteilte. Über Jahrzehnte war die stark gefährdete Wildkatze in Niedersachsen nur noch im Harz heimisch, mittlerweile soll es in ganz Deutschland wieder etwa 6.000 Tiere geben.

Weitere Informationen Auf den Spuren der Harzer Wildkatzen Im Harz leben wieder Wildkatzen und Luchse, doch kaum jemand bekommt die scheuen Tiere zu sehen. In Bad Harzburg informieren ein Wildkatzen-Erlebnispfad und ein Gehege. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.10.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere