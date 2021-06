Stand: 16.06.2021 09:55 Uhr Wettbewerb: Schülerfirma aus Peine als beste ausgezeichnet

Deutschlands beste Schülerfirma kommt aus Peine. Die Gruppe aus 14 Schülerinnen und Schülern des Silberkamp-Gymnasiums hat den JUNIOR-Bundeswettbewerb 2021 des Instituts der deutschen Wirtschaft gewonnen. Die Idee der Schülerfirma "townaround": Mit 360 Grad-Bildern aus dem Inneren der Einzelhandels-Geschäfte in Peine sollen Kundinnen und Kunden angelockt werden. So kann jeder Laden virtuell besucht und in ihm eingekauft werden. Für das Finale hatten sich 17 Schülerunternehmen aus 14 Bundesländern qualifiziert. Als Sieg gibt es für die Peiner 1.500 Euro und die Teilnahme am Europawettbewerb im Juli. Sie seien alle sehr überwältigt und freuten sich auf das europäische Finale, sagte Firmensprecher Leo Laufer dem NDR in Niedersachsen.

