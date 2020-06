Stand: 11.06.2020 14:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Werbe-Video: VW sieht keine rassistische Absicht

Der Autobauer Volkswagen hat nach der internen Prüfung eines als rassistisch kritisierten Werbevideos für den neuen Golf eine Reihe von Fehlern bei der Entstehung eingeräumt. "Wir haben fehlende Sensibilität und prozessuale Fehler festgestellt", sagte Rechtsvorständin Hiltrud Werner am Donnerstag. "Einige Kollegen waren auch nach dem ersten warnenden Hinweis aus der Social-Media-Community nicht aufmerksam und reaktiv genug." Ob es zu geforderten Entlassungen kommen werde, sei noch nicht entschieden. "Personelle Konsequenzen würden wir allerdings nur dann ziehen, wenn vorsätzlich und wissentlich gegen unseren Code of Conduct und unsere Werte verstoßen wurde", betonte Werner.

Vorständin Werner: "Keinerlei rassistische Intention"

In so einem Fall müsse klar nachweisbar sein, dass nicht nur ein Fehler, sondern grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz im Spiel waren. Bisheriger Stand sei, dass bei der Abnahme des Videos "keinerlei rassistische Intentionen eine Rolle gespielt haben". Die Wirkung des Clips sei jedoch problematisch gewesen. "Zu Integrität gehört auch, dass wir uns als Führungskräfte und als Unternehmen auch dann vor unsere Mitarbeiter stellen, wenn Fehler passiert sind. Ein Bauernopfer wird es daher nicht geben."

Café "Kleiner Kolonialist" und "N E G E R"

Der Mitte Mai auf der Plattform Instagram veröffentlichte Videoclip hatte weltweit für heftige Kritik und Empörung gesorgt. In dem wenige Sekunden langen Werbespot ist im Vordergrund eine große weiße Hand zu sehen, die einen schwarzen Mann im Hintergrund wegschnippt - in eine Café namens "Petit colon", auf Deutsch "Kleiner Kolonialist". Ganz kurz erscheint auch eine Buchstabenfolge, die das Wort "N E G E R" ergibt. Nach heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken hatte sich VW Ende Mai für das Video öffentlich entschuldigt.

