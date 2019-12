Stand: 05.12.2019 16:30 Uhr

Weihnachten: Auch Handys strahlen

Weihnachten - das bedeutet vor allem Geschenke. Und wer im Jahr 2019 noch kein Smartphone sein Eigen nennt (oder einfach nicht mehr das neueste Modell in der Tasche hat), der macht es seinen Verwandten und Bekannten ziemlich einfach. Handys sind ein beliebtes Geschenk unter deutschen Weihnachtsbäumen. Doch Obacht: Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät zum Kauf strahlungsarmer Geräte.

Downloads Die ganze Liste: SAR-Werte von Smartphones Das Bundesamt für Strahlenschutz listet über 3.000 Handy- und Smartphonemodelle mit zugehörigem SAR-Wert auf. Die Tabelle hier zum Download. Download (597 KB)

Elektromagnetische Felder direkt am Kopf

Smartphones und Tablets nutzten sogenannte hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache oder Daten zu übertragen. Ein Teil der Energie dieser Felder werde vom Körper, zum Beispiel beim Telefonieren am Kopf, in Form von Wärme aufgenommen, sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini am Donnerstag in Salzgitter. Das Maß für diese Energieaufnahme ist die sogenannte spezifische Absorptionsrate (SAR), gemessen in Watt pro Kilogramm. Diese sollte, so die Empfehlung, auf zwei Watt pro Kilogramm begrenzt werden. Als strahlungsarm gelten Mobilgeräte mit einem SAR-Wert bis höchstens 0,5 Watt pro Kilogramm.

Videos 11:04 NDR WissensCheck Wie gefährlich ist Elektrosmog? NDR WissensCheck 97 Prozent aller Haushalte in Deutschland haben mindestens ein Handy. Dazu kommen Millionen WLAN-Router und Zehntausende Funkmasten, die Strahlung abgeben. Wie gefährlich ist das? Video (11:04 min)

Apple, Huawei und Samsung im Vergleich

Drei derzeit populäre Anbieter von Smartphones sind Apple, Huawei und Samsung. Wie schneiden deren Geräte im Hinblick auf Strahlung ab? Apples aktuelles Modell, das iPhone 11, erreicht laut BfS-Messung einen SAR-Wert von 0,95. Das ist Platz 2.572 unter allen getesteten Telefonen. Besser sah es noch für das iPhone 1 aus, dass lediglich auf einen SAR-Wert von 0,62 kam (Platz 1.405). Allerdings stammt das schon aus dem Jahr 2007. Huaweis aktuelles Smartphone ist das P30 (ELE-L09). Es schneidet mit einem SAR-Wert von 0,33 deutlich besser ab: Platz 336 in der Gesamtwertung. Auch das Samsung Galaxy S10 schafft es, wenn auch knapp, unter den kritischen Wert: Das BfS hat einen SAR-Wert von 0,48 gemessen (Platz 866). Das strahlungsärmste Handy des Tests heißt Globalstar GSP-1700 (SAR-Wert: 0,01) - Schlusslicht ist das LG-G512 von LG, das aber auch ein Auslaufmodell ist (SAR-Wert: 1,94).

Die SAR-Liste des Bundesamtes umfasst aktuell 3.613 Modelle von insgesamt 82 Herstellern - von den neuesten Modellen bis hin zu Modellen, die nicht mehr hergestellt werden, aber noch erhältlich sind.

