Stand: 30.11.2022 14:43 Uhr Walskelett wird für den Umzug ins Forum Wissen vorbereitet

123 Einzelknochen und ein 500 Kilogramm schwerer Schädel, das Skelett eines Pottwals wird zur Zeit von Präparatoren der Universität in Göttingen in einer Lagerhalle zusammengesetzt. Mit Hilfe einer Stahlkonstruktion soll es naturgetreu arrangiert werden. Die vormontierten Skelettelemente sollen dann im Januar in das Forum Wissen gebracht werden. Im Museum der Universität soll das 1,2 Tonnen schwere Skelett an Stahlseilen unter der Decke angebracht werden. Für den Umbau des Museum mussten die Knochen vor vier Jahren eingelagert werden. Der verendete Pottwal strandete im Januar 1998 an der Nordseeküste und wurde in die zoologische Sammlung der Georg-August Universität überführt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.11.2022 | 14:43 Uhr