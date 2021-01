Stand: 19.01.2021 09:07 Uhr Vorwurf Brandstiftung: Döner-Imbiss-Betreiber vor Gericht

Ein 29-Jähriger aus Moringen (Landkreis Northeim) muss sich von Dienstag an vor dem Landgericht Göttingen wegen des Vorwurfs der besonders schweren Brandstiftung und Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, seinen eigenen Döner-Imbiss in Brand gesteckt zu haben, um Geld von der Inventar-Versicherung zu kassieren. Die Versicherung hatte er den Angaben zufolge vor dem Brand abgeschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bei dem Feuer im Dezember 2017 erlitten sechs Bewohner des Hauses eine Rachgasvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Der Schaden lag bei mehr als 200.000 Euro.

