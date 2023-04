Stand: 13.04.2023 11:47 Uhr Vienenburg: Sporthallen-Sanierung dauert länger und wird teurer

Die Sanierung der Sporthalle in Vienenburg (Landkreis Goslar) zieht sich weiter in die Länge - und sorgt für steigende Kosten. Der geplante Fertigstellungstermin müsse zum vierten Mal verschoben werden, teilte der Landkreis mit. Eigentlich sollte alles bis zum Ende der Sommerferien fertig sein. Nun geht der Landkreis von Ostern 2024 aus. Ursache für die Verzögerungen sind den Angaben zufolge ein neues Brandschutzkonzept, eine weitere Schadstoffuntersuchung sowie ein neues Akustik-Gutachten. Auch die Statik müsse nochmal geprüft werden. Zudem sei es extrem schwierig, Handwerksbetriebe zu bekommen. Die Probleme wirken sich auch auf die Kosten aus. "Diese fallen mit rund 8,6 Millionen Euro inzwischen doppelt so hoch aus wie ursprünglich kalkuliert", teilte der Landkreis mit. Die Halle ist seit Herbst 2020 gesperrt.

