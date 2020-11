Stand: 11.11.2020 12:12 Uhr Verzögert sich Bau des Atommüll-Zwischenlagers in Würgassen?

Ein Formfehler könnte den Bau des geplanten Atommüll-Logistikzentrums in Würgassen an der Grenze zum Landkreis Holzminden verzögern. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Bezirksregierung im nordrhein-westfälischen Detmold habe einen Widerspruch der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung gegen die Regionalplanung abgelehnt, weil dieser zu spät eingegangen sei. Diese weist zurück, Fristen versäumt zu haben. Die BGZ will in Würgassen Behälter mit radioaktiven Abfällen für den Transport ins Endlager Schacht Konrad zusammenstellen. Der Kreistag Holzminden hat eine Resolution dagegen verabschiedet. Auch Bürgerinitiativen im Solling wehren sich.

