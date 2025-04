Stand: 07.04.2025 09:05 Uhr Trotz Trockenheit: Talsperren im Harz sind noch gut gefüllt

Obwohl es in Niedersachsen in den vergangenen Wochen kaum geregnet hat, sind die Talsperren im Harz gut gefüllt. Die Trinkwasserversorgung sei trotz Trockenheit weiterhin sichergestellt, sagte ein Sprecher der Harzwasserwerke. Demnach liegt der Füllstand der Talsperren derzeit bei 73 Prozent, im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 84 Prozent. Die Wasserspeicher hätten sich in den Wintermonaten stark gefüllt. Hilfreich, weil sich die Trockenheit nun auch im Harz bemerkbar mache: Im Februar wurden nur 25 Prozent des üblichen Zuflusses verzeichnet, im März sogar nur zehn Prozent. Die Harzer Talsperren versorgen, ergänzt durch Grundwasserwerke, weite Teile Niedersachsens und Bremens mit Trinkwasser.

