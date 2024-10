Stand: 26.10.2024 15:51 Uhr Vermisste 60-Jährige aus Eixe: Private Suchaktion gestartet

Im Landkreis Peine haben Privatpersonen heute eine neue Suche nach der vermissten 60-Jährigen aus Eixe gestartet. Dazu aufgerufen wurde in einem Facebook-Post, wie die Polizei Peine dem NDR Niedersachsen auf Nachfrage bestätigte. Die 60-Jährige wird seit vergangenem Sonntag vermisst. Die Frau, die sich laut Polizei in medizinischer Behandlung befindet, war nach einem Familienbesuch nicht dorthin zurückgekehrt. Ihr Auto wurde demnach in der Nähe von Hämelerwald (Region Hannover) gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau aufgrund ihres Gesundheitszustands in Gefahr befindet. Jegliche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg, wie die Sprecherin dem NDR Niedersachsen sagte. Bei der privaten Suchaktion soll nun die Gegend zwischen Auto und Wohnort der Vermissten abgesucht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 99 90 entgegen.

