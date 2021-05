Stand: 19.05.2021 16:55 Uhr Verhandlungen über Sozialplan bei Zollern-BHW

Beim vom Aus bedrohten Gleitlager-Hersteller Zollern-BHW in Braunschweig beginnen in der kommenden Woche Verhandlungen über einen Sozialplan für die Beschäftigten. Nachdem der neue Haupteigentümer Miba aus Österreich angekündigt hat, das Werk in Braunschweig zu schließen, befürchtet die Industriegewerkschaft (IG) Metall den Verlust von 300 Arbeitsplätzen. Gewerkschaftssekretärin Eva Stassek spricht von einem Skandal. Sie kritisiert das Bundeswirtschaftsministerium. Dieses habe die Minister-Erlaubnis für die Fusion von Zollern-BHW und Miba gegeben, ohne festzulegen, dass das Werk in Braunschweig erhalten bleiben müsse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.05.2021 | 06:30 Uhr