Stand: 25.01.2022 21:31 Uhr Verbände klagen gegen Salzeinleitung in die Werra durch K+S

Sechs weitere Jahre lang darf der Düngemittelhersteller K+S Salzlauge in die Werra und damit auch in die Weser einleiten. Das hatte das Regierungspräsidium Kassel noch kurz vor Jahresende genehmigt. Dagegen klagen jetzt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Klagegemeinschaft Werra-Weser. "Die hemmungslose Pökelei muss aufhören, auch Fische haben ein Lebensrecht", sagt der Vorsitzende des BUND Hessen Jörg Nitsch laut Mitteilung. Keinen anderen Flüssen werde so viel Salz zugemutet wie Werra und Weser. Die Folge sei eine ökologische Katastrophe. Nirgendwo sonst sei der Anteil kranker und schwer geschädigter Fische so hoch wie unterhalb der Salzeinleitungen durch K+S. Bis Ende 2027 müssen die Flüsse nach EU-Recht in einem guten ökologischen Zustand sein. Aber mit der Erlaubnis, pro Jahr 6,7 Milliarden Liter Salzwasser einzuleiten und das sechs Jahre lang, könne dieses Ziel nicht erreicht werden, so Nitsch weiter. Seine Forderung: "Das Abraumsalz gehört zurück ins Salzbergwerk."

