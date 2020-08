Stand: 12.08.2020 18:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW-Abhör-Affäre: Verkohlte Leiche in Auto entdeckt

Der VW-Mitarbeiter, der als mutmaßlicher Maulwurf interne Gespräche über den missliebigen Volkswagen-Zulieferer Prevent mitgeschnitten hatte, ist offenbar tot. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, hat die Feuerwehr am Montagabend eine verkohlte Leiche in einem brennenden Auto in Rottdorf (Landkreis Helmstedt) entdeckt. Die Identität sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, sagte Julia Meyer von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Auch das Ergebnis einer Obduktion stehe noch aus. Meyer bestätigte aber, dass es sich bei dem Auto um den Wagen des VW-Mitarbeiters handelt, der als Verdächtiger in der Abhör-Affäre gilt. Zuerst hatten die "Wolfsburger Nachrichten" über den Fall berichtet.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte Meyer. Weitere Auskünfte zur Todesursache könne sie noch nicht geben. Erst am Montag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Zusammenhang zwischen einem möglichen Brandanschlag auf das Haus des ehemaligen VW-Mitarbeiters und der Abhör-Affäre prüft. Dem Mann wird vorgeworfen, in den Jahren 2017 und 2018 Gespräche einer VW-Arbeitsgruppe mitgeschnitten zu haben. VW erstattete Strafanzeige, der Mitarbeiter wurde entlassen.

