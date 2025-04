Nach Absatzflaute: Volkswagen steigert Verkaufszahlen Stand: 09.04.2025 17:09 Uhr VW hat im ersten Quartal dieses Jahres 1,4 Prozent mehr Autos verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Wolfsburger Autobauer lieferte 2,1 Millionen Fahrzeuge aller Kernmarken weltweit aus.

Vor allem bei der Kernmarke VW, auf die mehr als die Hälfte aller Verkäufe entfällt, ging es im ersten Quartal mit 1,1 Millionen verkauften Autos um fünf Prozent nach oben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auch der Verkauf der E-Autos ist demnach gestiegen: Volkswagen hat im ersten Quartal des Jahres in Europa mehr als doppelt so viele Elektroautos ausgeliefert wie im Vorjahr. In Zahlen handelt es ich dabei um rund 158.000 Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 74.400 E-Autos. Weltweit wurden zudem laut VW mehr als 216.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert, rund 60 Prozent mehr als vor einem Jahr. Nach Ansicht von Auto-Wirtschaftsexperte Stefan Brazel haben unter anderem Rabattaktionen beim ID.3 den Verkauf von E-Autos im ersten Quartal angekurbelt, wie er dem NDR Niedersachsen sagte.

Volkswagen: Sieben Prozent Verlust in China

In China machte der Autobauer hingegen Verluste: Dort wurden im ersten Quartal des Jahres 644.000 Autos verkauft. Das entspricht einem Rückgang um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Volkswagen mitteilte. Grund ist die dortige Konkurrenz, etwa durch BYD, die dem deutschen Autobauer weiterhin überlegen ist. Auch bei Audi gingen die Verkaufszahlen weltweit um 3,4 Prozent auf rund 383.400 Fahrzeuge zurück, bei Porsche sogar um fast acht Prozent auf 71.500. Laut VW konnten Zuwächse im Rest der Welt die Verluste ausgleichen. In den USA zog der Absatz etwa um 6,2 Prozent an. Experten sehen darin Vorzieheffekte wegen der neuen Autozölle von US-Präsident Donald Trump, die seit Anfang April gelten. Im gesamten Vorjahr hatte Volkswagen noch ein Minus von 2,3 Prozent im Vergleich zu 2023 verzeichnet.

