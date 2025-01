VW-Konzern verkauft 2024 weltweit weniger Fahrzeuge Stand: 14.01.2025 13:02 Uhr Der VW-Konzern hat im Jahr 2024 weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Weltweit lieferte der Konzern nach eigenen Angaben rund neun Millionen Fahrzeuge aus. Vor allem bei Audi-Fahrzeugen und E-Autos brach der Verkauf ein.

Weltweit hat Volkswagen 2,3 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als 2023. Das selbst gesteckte Ziel des Konzern von neun Millionen Auslieferungen wurde allerdings erreicht. In China brach der Verkauf um zehn Prozent ein - dort war bereits klar, dass die Kernmarke VW weniger Autos verkauft hatte. In Westeuropa blieb der Absatz mit minus 0,4 Prozent relativ stabil. Zulegen konnte der Konzern in Nord- und Südamerika. Dort stieg der Absatz um 6 beziehungsweise 15 Prozent. Bei den Elektro-Autos wurden hingegen weltweit deutlich weniger Fahrzeuge verkauft. 745.000 Elektro-Modelle aller Konzernmarken wurden nach Angaben von VW ausgeliefert - das sind 3,4 Prozent weniger als 2023. Allerdings seien in Westeuropa 90 Prozent mehr Elektroautos als im Vorjahr bestellt worden.

Verkaufszahlen: Plus bei Seat/Cupra und Skoda

Bei der Ingolstädter VW-Tochter Audi verzeichnete der Konzern wiederum einen deutlichen Einbruch: Audi verkaufte demnach im vergangenen Jahr zwölf Prozent weniger Fahrzeuge als 2023. Mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge hat die Kernmarke VW verkauft - aber 1,4 Prozent weniger als 2023. Die Zahl der verkauften Porsche-Autos ging um 3 Prozent zurück. Dagegen sorgten die Marken Seat/Cupra mit 7,5 Prozent und Skoda mit 6,9 Prozent für Verkaufssteigerungen, wie der Wolfsburger Konzern mitteilte. Das konnte jedoch die Einbrüche bei den anderen VW-Marken nicht ausgleichen. 2023 hatte der Konzern noch mehr als 9,2 Millionen Fahrzeuge aller Marken ausgeliefert und damit den Absatz gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Doch schon im dritten Quartal 2024 fuhr VW ein Minus von knapp drei Prozent ein.

Kernmarke VW als Sorgenkind

Vor allem die Marke VW, das Herzstück des Konzerns mit Modellen wie Golf, Tiguan und Polo, leidet unter hohen Energie- und Lohnkosten. Viele Werke sind zu schlecht ausgelastet und oft nicht mehr effizient, wie es aus dem Unternehmen heißt. Volkswagen und die Gewerkschaft hatten sich kurz vor Weihnachten nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Es sieht eine Kürzung der Produktion in den deutschen Werken um 734.000 Autos vor. 35.000 Arbeitsplätze sollen bis 2030 wegfallen. Der Stellenabbau soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.

