Stand: 11.10.2024 12:31 Uhr VW verkauft erneut weniger Autos - China bremst Absatz

Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal erneut weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. In den Monaten Juli bis September lieferte der Autobauer aus Wolfsburg laut einer Mitteilung am Freitag weltweit knapp 2,18 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus. Nach Angaben eines VW-Sprechers sind das gut sieben Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Vor allem bei der Marke Audi brach demnach der Absatz deutlich ein - hier ist von 16 Prozent weniger verkauften Fahrzeugen die Rede. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge habe mit 11,8 Prozent deutlich weniger Autos verkauft, heißt es von dem Konzern. Auf dem für VW wichtigsten Automarkt in China seien 15 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert worden - bei den übrigen asiatischen Staaten wurden den Angaben zufolge von Juli bis September sogar 23,4 Prozent weniger Autos verkauft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.10.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW