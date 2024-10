VW bringt neue Elektro-Marke für China auf den Markt Stand: 04.10.2024 09:11 Uhr Volkswagen hat eine neue Elektro-Auto-Marke für China angekündigt. Das erste Modell des "ID. Unyx" soll noch diesen Sommer auf den Markt kommen. Auch in Europa soll das E-Auto angeboten werden.

Bis 2026 sollen vier weitere Modelle der neuen Marke folgen, wie der Autobauer aus Wolfsburg am Mittwoch mitteilte. Die Submarke soll in China ein eigenes Händlernetz mit 40 Verkaufsräumen in 20 Städten erhalten und wird somit oberhalb der Kernmarke VW angesiedelt, wie ein Sprecher sagte.

Neue VW-Marke entspricht Cupra Tavascan

Bei dem ersten Modell der neuen E-Marke handelt es sich den Angaben zufolge weitgehend um den Cupra Tavascan mit neu gestaltetem Innenraum. Der Cupra Tavascan wird im gleichen chinesischen Werk in Anhui gefertigt - als einziges Modell, das ausschließlich nach Europa exportiert wird. In China wird das Auto nicht angeboten. Das neue E-Modell soll den Angaben zufolge künftig auch nach Europa kommen, voraussichtlich im Herbst dieses Jahres.

Chinesische Elektro-Marke BYD liegt vorne

Mit der neuen Marke will Volkswagen dem chinesischen Autohersteller BYD auf dem E-Auto-Markt Konkurrenz machen. BYD hatte VW 2023 als Marktführer in China überholt. Im vergangenen Jahr war VW eine Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Xpeng eingegangen. Die Konzerne wollen zwei Elektro-Mittelklasseautos für China entwickeln, die 2026 auf den Markt kommen sollen.

