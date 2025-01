VW verkauft 2024 weniger Autos - vor allem in China Stand: 09.01.2025 15:08 Uhr Im vergangenen Jahr haben sich weltweit weniger Menschen für einen Neuwagen der Kernmarke VW entschieden. Der Wolfsburger Autobauer setzte nach eigenen Angaben 4,8 Millionen Fahrzeuge um - 1,4 Prozent weniger als 2023.

Besonders in China, dem wichtigsten Markt von VW, kauften sich nach Angaben des Konzerns weniger Kunden ein Auto mit VW-Logo. Dort wurden 2024 knapp 2,2 Millionen Pkw ausgeliefert - das entspricht einem Minus von 8,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. In Europa sank die Zahl der verkauften Autos auf 1,25 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 1,7 Prozent entspricht, wie der Konzern mitteilte. "2024 war weltweit ein schwieriges Jahr mit schwacher Konjunktur, politischen Herausforderungen und einem starken Wettbewerb - insbesondere in China", sagte Vertriebschef Martin Sander am Donnerstag.

SUV bleiben beliebt

Zugenommen haben die Verkäufe hingegen in den USA: Dort wurden laut VW im Jahr 2024 rund 592.300 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit stieg der Absatz um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Südamerika gab es 479.400 Auslieferungen (ein Plus von 21,1 Prozent). Zu den Verkaufszahlen der anderen VW-Marken, zum Beispiel Audi oder Porsche, machte Volkswagen zunächst keine Angaben. Fast jedes zweite verkaufte VW-Modell war im Jahr 2024 ein SUV. Auf Platz eins der Verkaufsstatistik lag der Tiguan, gefolgt von einem weiteren SUV, dem T-Roc.

Videos 3 Min Beteiligung an Sparkurs: VW-Management verzichtet auf Gehalt Die Führungsebene will in den kommenden fünf Jahren auf 300 Millionen Euro verzichten. Korrespondentin Annette Deutskens im Gespräch. (08.01.2025) 3 Min

Volkwagen: Rückgang bei den E-Autos

Weniger beliebt waren die E-Modelle. 383.000 Fahrzeuge der ID-Reihe setzte der Konzern eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr ab. Ein Jahr zuvor waren es noch 394.000. Volkwagen befindet sich aktuell in der Krise. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen 35.000 Arbeitsplätzeabbauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Wolfsburg