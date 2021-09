Stand: 10.09.2021 14:15 Uhr VW-Konzern erleidet auch im August Verkaufsdämpfer

Im August hat der Volkswagen-Konzern weltweit fast ein Viertel weniger Autos verkauft als im Vorjahresmonat. Der Gesamtkonzern lieferte insgesamt 616.500 Fahrzeuge aus - das waren 22,3 Prozent weniger als im August 2020. Vor allem im wichtigsten Einzelmarkt China liefen die Geschäfte nach Unternehmensangaben schlecht. Dort bereitet dem Konzern vor allem der Mangel an Halbleitern Probleme. Aber auch in Westeuropa lagen die Geschäfte laut Konzern unter dem Vorjahreswert. Schon seit einigen Monaten stockt bei VW die Erholung nach dem coronabedingten Verkaufsknick im vergangenen Jahr. Dennoch hat VW in den ersten acht Monaten des Jahres insgesamt mehr Autos abgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

