Stand: 08.03.2024 15:32 Uhr VW-Currywurst knackt Rekord - auch dank neuer Variante

Die VW-Currywurst hat einen neuen Absatzrekord verbucht. Im Jahr 2023 wurden nach Angaben des Betriebsrats des Wolfsburger Konzerns inklusive aller Varianten 8,33 Millionen Stück verkauft. Das sind rund 400.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Die klassische Currywurst bleibt zwar weiter mit Abstand am beliebtesten - 6,4 Millionen Stück der klassischen Currywurst wurden 2023 verkauft. Im Vergleich zu frühen Absatzzahlen - 2019 waren es schon einmal sieben Millionen gewesen - ist der Trend aber rückläufig. Dass es trotzdem im Jahr 2023 zum Gesamt-Absatzrekord gereicht hat, verdankt der Klassiker der neuen Hotdog-Variante. Das erst 2021 aufgelegte Angebot wurde im vergangenen Jahr fast zwei Millionen Mal verkauft. Die VW-Currywurst ist nicht nur in den mehr als 30 Kantinen und Kiosken bei VW im Angebot, sondern auch in vielen Supermärkten erhältlich. Sie ist seit Jahren das meistverkaufte Produkt der Marke Volkswagen.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW