VW-Currywurst kehrt in die Wolfsburger Kantine zurück Stand: 25.08.2023 21:06 Uhr In einer Wolfsburger Volkswagen-Kantine ist vor zwei Jahren die bekannte VW-Currywurst vom Speiseplan geflogen - unter teils heftigen Protesten. Nun ist der Klassiker wieder da. Zumindest ab und zu.

VW und Currywurst - für viele gehört das zusammen. Dementsprechend groß war die Überraschung, als der hausgemachte Kantinen-Klassiker von der Speisekarte im Markenhochhaus gestrichen wurde. Damals wurde die gesamte Kantine auf vegetarische Gerichte umgestellt. Sogar Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte sich in die Diskussion eingeschaltet, bezeichnete Currywurst und Pommes als einen "Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion". Das solle so bleiben, sagte Schröder damals.

Kantine bietet wieder Fleisch und Fisch an

Kommt nun die Rolle rückwärts? Nicht ganz. Die Kantine bietet wieder Fleisch und Fisch an. Man komme damit dem Wunsch der Mitarbeiter nach, sagte eine VW-Sprecherin dem NDR Niedersachsen. Das sei ein "zusätzliches Angebot". Denn wenn nur einer aus einer Gruppe Fleisch essen wolle, müsse man auf eines der anderen 29 Restaurants auf dem Werksgelände ausweichen. Die VW-Currywurst stehe aber nicht täglich auf dem Speiseplan. Jedoch gehöre sie zu Volkswagen und werde auch mal angeboten, wie es heißt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 25.08.2023 | 17:00 Uhr