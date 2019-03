Stand: 11.03.2019 16:43 Uhr

VW: Betriebsrat blockiert Werk in Osteuropa

Zwischen Vorstand und Konzernbetriebsrat bei VW brodelt es offenbar kräftig. Grund sind der von Vorstandschef Herbert Diess geplante Abbau von 7.000 zusätzlichen Stellen sowie der Bau einer neuen Fabrik in Osteuropa. Diesen Bau will der Betriebsrat nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen blockieren. Als Grund werden Auslastungsprobleme in Deutschland angeführt. Solange die Belegschaft in Deutschland noch Kapazitäten hat, will der VW-Betriebsrat für das neue Werk in Osteuropa kein grünes Licht geben.

Der Frieden zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretung bröckelt

Zwei Jahre haben Vorstandschef Herbert Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh relativ geräuschlos zusammengearbeitet. Nun bröckelt dieser Frieden. Ein Sprecher von Osterloh will das Thema nicht kommentieren. Aber nach NDR Informationen stellen sich die Arbeitnehmer beim Bau des neuen VW-Werks, das in Rumänien, Bulgarien, Serbien oder in der Türkei entstehen soll, quer. Der Aufsichtsrat will über das Vorhaben im Mai abstimmen - für eine Mehrheit sind allerdings die Stimmen der Arbeitnehmerseite notwendig. Betriebsratschef Osterloh wirft dem Management in Wolfsburg darüber hinaus massive Fehler vor: Wichtige neue Modelle müssten verschoben werden, weil es Probleme bei der Entwicklung gebe, sagte Osterloh der Braunschweiger Zeitung. Die Autos auf das Abgas-Prüfverfahren WLTP umzustellen, hätte Volkswagen rund eine Milliarde Euro gekostet. Osterloh fordert darum personelle Konsequenzen.

