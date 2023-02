Stand: 27.02.2023 10:14 Uhr Universität Göttingen: Protest gegen befristete Arbeitsverträge

Studierende der Universität in Göttingen haben 1.000 Unterschriften gesammelt. Die Liste soll an Präsident Metin Tolan übergeben werden. Die Unterzeichnenden kritisieren die Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche Hilfskräfte, deren Verträge von Hochschulen und Universitäten immer wieder befristet werden. Tariflich abgesichert sind sie damit nicht. Viele Beschäftigte der Uni arbeiten demnach jahrelang in befristeten Kettenverträgen, heißt es von der Initiative "Uni Göttingen unbefristet". Fast 90 Prozent aller Arbeitsverträge in der Wissenschaft würden so gestaltet. Ziel der Unterschriften-Aktion sei ein Haustarifvertrag, in dem unbefristete Verträge geregelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.02.2023 | 08:30 Uhr