Stand: 26.09.2019 07:57 Uhr Uni Göttingen verabschiedet Präsidentin Beisiegel

Der Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen, Ulrike Beisiegel, wird am Donnerstag offiziell verabschiedet. Die Biochemikerin war als erste Frau an der Spitze der Uni fast neun Jahre im Amt. Nach dem Scheitern der Exzellenzinitiative 2018 kündigte sie ihren vorzeitigen Ruhestand an. Gegen die Wahl ihres Nachfolgers Sascha Spoun hatten Professoren protestiert; Spoun zog sich daraufhin zurück. Ab dem 1. Dezember übernimmt daher übergangsweise der frühere Max-Planck-Forscher Reinhard Jahn die Leitung der Hochschule.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.09.2019 | 06:30 Uhr