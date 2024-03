Stand: 12.03.2024 07:38 Uhr Uni Göttingen gibt Gebeine an die Republik Palau zurück

Die Universität Göttingen hat angekündigt, menschliche Überreste an den pazifischen Inselstaat Palau zurückzugeben. Bei einer feierlichen Zeremonie am 25. März sollen unter anderem ein Schädel, eine Gipsbüste und Haarproben an Vertreter des Inselstaats überreicht werden. Die Gebeine waren Anfang des 20. Jahrhunderts in der damaligen deutschen Kolonie geraubt und nach Hamburg und später nach Göttingen gebracht worden. Das koloniale Erbe der Uni Göttingen wird im Rahmen eines Projektes erforscht. In diesem Zusammenhang hatte die Universität bereits Gebeine an Hawaii und Neuseeland zurückgegeben.

