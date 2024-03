Uni Göttingen gibt Gebeine an die Republik Palau zurück Stand: 25.03.2024 11:27 Uhr Die Universität Göttingen will heute bei einer feierlichen Zeremonie menschliche Überreste an den pazifischen Inselstaat Palau zurückgeben. Dabei werden auch ein Schädel, eine Gipsbüste, sowie eine Haarprobe aus Palau zurückgegeben, die aus dem Grassimuseum in Leipzig kommen.

Die Republik Palau, ein Inselstaat im äußersten Westen des Pazifischen Ozeans wurde 1899 vom Deutschen Reich kolonisiert. Die Gebeine aus Palau wurden im Zuge der "Südsee-Expedition" des damaligen Museums für Völkerkunde in Hamburg (heute Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt) erworben. Als Teilnehmer der Expedition bereiste der Ethnologe Paul Hambruch 1909 die Inselgruppe Palau und brachte, wie sich nachträglich durch Tagebucheinträge belegen lässt, mehrere Gebeine in seinen Besitz. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden die Gebeine der Anthropologischen Sammlung an die Universität Göttingen abgegeben. Das koloniale Erbe der Uni Göttingen wird im Rahmen des Projekts "Sensible Provenienzen" erforscht. In diesem Zusammenhang hatte die Universität bereits Gebeine an Hawaii und Neuseeland zurückgegeben.

Im Interview mit NDR Kultur gibt Christian Vogel, Referent für Wissensforschung an der Zentralen Kustodie der Georg August-Universität Göttingen, Einblicke in den Forschungsprozess.

Wie sind die Exponate Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland gekommen?

Christian Vogel: Die Gebeine aus Göttingen sind über das Hamburger Ethnologische Museum gekommen. Im Jahre 1910/11 gab es die sogenannte Südsee-Expedition, finanziert durch Hamburger Kaufleute, im Auftrag des damaligen Völkerkundemuseums Hamburg. Die Expedition bereiste vor allem die deutschen Kolonien in Ozeanien und hat Gebeine und viele kulturelle Objekte gesammelt und mit nach Hamburg genommen. Dort lagerten die Gebeine bis in die 50er-/60er-Jahre und wurden dann als großes Konvolut an die anthropologische Sammlung der Universität Göttingen abgegeben. Dort befinden sie sich bis heute.

Sie sind auch an den Vorbereitungen dieser Zeremonie beteiligt. Wie hat das funktioniert? Sind die Menschen aus Palau direkt auf Sie zugekommen und haben Wünsche geäußert?

Vogel: Die Rückgabe steht in Zusammenhang mit dem Provenienzforschungsprojekt "Sensible Provenienzen", das von der VW-Stiftung finanziert wurde. Innerhalb dieses Projektes haben wir ein Fellowship-Programm entwickelt und Gastwissenschaftler*innen aus den betroffenen Herkunftsgesellschaften für zwei bis drei Monate nach Göttingen eingeladen, um selbst in den Sammlungen zu forschen und ihre Perspektive auf die Gebeine und den Umgang damit kennenzulernen. Unter anderem war McMichael Mutok aus Palau einer dieser Gastwissenschaftler, und daraus entstand der Kontakt zu Palau und dann auch die Rückgabeanfrage seitens Palau im letzten Jahr. Das Präsidium ist dem positiv begegnet, und wir konnten die Vorbereitungen so weit treffen, dass es heute zu einer Rückgabe von sieben Individuen kommt.

Wie werden Sie die Zeremonie heute gestalten?

Vogel: Für Palau ist es das erste Mal, das Gebeine von außerhalb Palaus nach Palau zurückgegeben werden. Deshalb ist es eine relativ schlichte Zeremonie. Es gibt eine musikalische Rahmung durch das Streichquartett des Göttinger Symphonieorchesters, es gibt Ansprachen seitens Göttingen, des Landes und vonseiten Palaus. Da ist der Kulturminister und ein Mitarbeiter der archäologischen Behörde in Palau angereist, und es wird noch einen traditionellen Gesang auf Palauisch geben.

Es gab im vergangenen Jahr schon eine Rückgabe an Vertreter der Maori aus Neuseeland - da ging es reichlich bunter zu, oder?

Vogel: Genau. Wir hatten bisher zwei Rückgaben: an Hawaii, 2022, und an Neuseeland, 2023. Da wurde die Rückgabe mit vielen Riten begleitet. Das liegt daran, dass Neuseeland eine viel längere Geschichte der Rückgabe hat. Die haben dafür schon rituelle Äußerungen entwickelt, um diese Übergabe zu begleiten, um ihre Ahnen wieder mit nach Hause zu nehmen.

Das Forschungsprojekt läuft schon eine Weile. Wie viel haben Sie noch vor sich? Was gilt es noch zu ergründen?

Vogel: Wir gehen davon aus, dass die beiden Sammlungen in Göttingen ungefähr 1.200, 1.300 Gebeine aus kolonialen Kontexten haben. Es war uns von Anfang an klar, dass ein dreijähriges Forschungsprojekt nur einen Bruchteil davon bearbeiten kann. Provinienzforschung dauert lange, und die Organisation von Rückgaben ist ein langwieriger Prozess. Es geht erstmal darum, in Kommunikation zu kommen, um die Rückgabe zu gestalten und so weiter. Wir haben einen Bruchteil erforschen können, und wir versuchen das weiter über Projekte anzugehen. Es gibt ein Nachfolgeprojekt zusammen mit dem Hamburger Museum MARKK, wo es auch um "human remains" geht. Und weil es eigentlich eine strukturelle Aufgabe von Universitäten, Museen und Sammlungen ist, versuchen wir, eine Dauerstelle dafür zu verankern.

Das heißt, es wird auch noch weitere Rückgaben an der Universität Göttingen geben?

Vogel: Wir hoffen, dass das in dem Nachfolgeprojekt weitergehen kann. Es gibt eine Rückgabe-Anfrage seitens Australiens, und dem werden wir zunächst die Energie widmen.

Das Gespräch führte Jan Wiedemann.

