Uni Göttingen: Schröder soll Ehrendoktor zurückgeben Stand: 27.04.2022 21:58 Uhr Die Universität Göttingen fordert Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder auf, seine Ehrendoktorwürde zurückgeben. Das teilte die Uni am Mittwoch mit.

Die Führungsgremien der Hochschule, die zu diesem Entschluss gekommen waren, reagierten damit auf die persönlichen Verbindungen Schröders zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Positionen in mehreren russischen Energiekonzernen. Senat, Präsidium und Dekane hielten es vor dem Hintergrund der Invasion russischer Truppen in die Ukraine für unverständlich, dass Schröder "den verbrecherischen Angriffskrieg nicht klar als solchen benennt" und seine Positionen in russischen Unternehmen nicht ruhen lässt. "Gespräche mit ihm, in denen er uns auch seine Bemühungen zur Beendigung des Krieges schilderte, konnten unsere Bedenken nicht ausräumen", heißt es in einer Mitteilung. Ein Festhalten an Ämtern im "Wirtschaftsapparat des Aggressors" sei mit dem Leitbild der Universität und ihren Werten und Zielen unvereinbar.

Schröder auch kein Ehrenbürger von Hannover mehr

Seit Wochen wird über den Ehrendoktortitel diskutiert, am Dienstag war Schröder zu Gast bei Uni-Präsident Metin Tolan. Schröder bekam die Ehrendoktorwürde im Jahr 2005 von den naturwissenschaftlichen Fakultäten der Uni Göttingen - unter anderem, weil er sich in seiner Zeit als Ministerpräsident von Niedersachsen (1990-1998) außerordentlich für die Förderung der Naturwissenschaften an der Uni eingesetzt habe. Mitte März hatte Schröder bereits die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover zurückgegeben. Auch ist er nicht länger Ehrenmitglied verschiedener Fußballvereine, unter anderem seines Heimatvereins Hannover 96. Zuvor hatte ihm bereits der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Ehrenmitgliedschaft entzogen.

