Stand: 05.07.2022 14:50 Uhr Unbekannter verletzt Stuten in Wittingen: ein Tier tot

Ein unbekannter Täter hat auf einer Weide in Wittingen im Landkreis Gifhorn zwei Stuten im Genitalbereich verletzt. Ein Tier, eine 10-jährige Stute, habe nach der zweiten Tat eingeschläfert werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der oder die Täter seien in zwei Nächten auf die Weide in der Ortschaft Wollerstorf gegangen. Dort seien die 10 und 18 Jahre alten Stuten "mittels eines scharfkantigen Gegenstandes" verletzt worden, hieß es weiter. Die Taten ereigneten sich demnach am 18. und 21. Juni. Die Polizei in Gifhorn ermittelt in beiden Fällen wegen Straftaten gegen das Tierschutzgesetz.

