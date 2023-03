Stand: 27.03.2023 22:07 Uhr Unbekannte vergreifen sich an Bienenstöcken: 2.000 Bienen tot

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einer Gartenparzelle in Goslar rund 2.000 Bienen getötet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der Imker die toten Tiere am Sonntagnachmittag entdeckt. Den Angaben zufolge seien drei von acht Bienenstöcken unfachmännisch geöffnet worden. Es bestehe der Verdacht, dass der oder die Täter die Bienen vergiftet haben. Die Tat soll sich laut Polizei in der Zeit zwischen 14 Uhr am Samstag und 11.25 Uhr am Sonntag ereignet haben. Weitere Details gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt, hieß es. Die Beamten schätzen den Schaden auf 3.000 Euro.

