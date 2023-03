Stand: 13.03.2023 12:34 Uhr Unbekannte überfallen Getränkemarkt und bedrohen Angestellte

In Wolfsburg ist es am späten Samstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt gekommen. Zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen hätten gegen 21.36 Uhr das Geschäft betreten, teilte die Polizei am Montag mit. Sie bedrohten eine Angestellte und forderten sie zur Herausgabe von Bargeld aus. Die Täter konnten unerkannt flüchten und erbeuteten neben Geld Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort in der Meinstraße befunden haben. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 bei der Polizei in Wolfsburg melden.

