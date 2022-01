Stand: 20.01.2022 11:35 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wolfsburg

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen Sprengsatz in einer Sparkassenfiliale im Wolfsburger Stadtteil Ehmen gezündet. Laut Polizei hatte eine Zeugin beobachtete, dass kurz nach der Detonation mehrere Personen vor dem Bankgebäude in einen Wagen stiegen und davonrasten. Die Frau alarmierte die Beamten. Bei der Sprengung wurden zwei Geldautomaten in der Filiale beschädigt. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist unklar. Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handelt, die am 23. Dezember im Stadtteil Detmerode einen Geldautomaten gesprengt haben. Auch damals flüchteten die Täter in einem dunklen hochmotorisierten Auto. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46 460 entgegen.

