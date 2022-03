Stand: 07.03.2022 14:34 Uhr Ukraine: Die ersten Geflüchteten kommen in Braunschweig an

In den Erstaufnahmeeinrichtungen in Friedland und in Braunschweig sind die ersten geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine angekommen. Gut 200 sind es insgesamt, sagt die Sprecherin der Landesaufnahmebehörde, Hannah Hintze. Insgesamt sind laut Hintze in Niedersachsen 811 Personen aus der Ukraine angekommen, sie werden registriert und auf die Kommunen verteilt. Die Städte und Landkreise suchen derzeit nach Einzelunterkünften für Geflüchtete, darunter der Landkreis Goslar und die Stadt Peine. Sammelunterkünfte sollen vermieden werden. Wie viele Menschen tatsächlich in den vergangenen Tagen aus der Ukraine in die Region geflüchtet sind, ist unklar: Die Geflüchteten werden nur dann registriert, wenn sie nicht über die Landesaufnahmebehörde kommen. Viele private Haushalte haben bereits Verwandte aufgenommen - auch Kirchengemeinden haben bereits einzelne Geflüchtete aufgenommen.

